Минобороны восстановило ансамбль имени Александрова

Министерство обороны России восстановило Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова, сообщает "Интерфакс". Обновленный состав в четверг, 16 февраля, впервые вышел на сцену Центрального академического театра российской армии.

Как заявил заявил статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков, 25 декабря 2016 года "трагедия унесла жизни наших друзей".

"Мы помним и любим их. Они навсегда останутся сердцем коллектива. Но жизнь продолжается. Наша обязанность перед ними – сохранить уникальный ансамбль", – отметил Панков.

По его словам, восстановление коллектива в кратчайшие сроки было для министерства важнейшей задачей. Как подчеркнул замминистра, за короткое время была проделана колоссальная работа, и главным критерием отбора были не только превосходные вокальные данные, но и беззаветное желание служить своей стране.

Программа включала традиционные произведения ансамбля, в том числе композиции "Калинка", "Вдоль по Питерской", "Пора в путь-дорогу", "Смуглянка", "Журавли", "Несокрушимая и легендарная".

23 февраля коллектив выступит на концерте в честь Дня защитника Отечества в Государственном Кремлевском дворце, 24 февраля – на церемонии открытия III зимних Всемирных военных игр в Сочи.

Ранее сообщалось, что артисты знаменитого Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени Годенко вошли в новый состав ансамбля имени Александрова.

Основной состав ансамбля имени Александрова погиб в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи.