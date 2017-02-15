Россия может возродить «Южный поток»

Атташе по торговле России в Болгарии Игорь Илингин заявил, что, возможно, проект «Южный поток» будет реализован, сообщает болгарское издание Dnevnik

«Вероятно, проект будет реализован», — сказал Илингин.

Он также напомнил, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москве нужны "железобетонные гарантии" Софии для того, чтобы вернуться к данному проекту.

Также, по словам Илингина, порт Варны, преимуществом которого является выгодное расположение, представляет интерес для российских инвесторов с точки зрения реализации и других проектов.

В декабре 2014 года Россия объявила о прекращении работ по «Южному потоку» из-за неконструктивной позиции Евросоюза.