«Плевать хотели на санкции»: Милонов признался в закупках запрещенной еды

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов, заснятый на фоне финского магазина, торгующего запрещенной к продаже на территории РФ «санкционной» рыбой, признался, что на самом деле ездит за ней в Финляндию.

После того, как фотография разошлась по Сети, Милонов прокомментировал ее сайту «Политика сегодня».

По словам депутата, «в отличие от либеральных хомяков» он ездит в Финляндию «не за смузи», а «как равноправный партнер общаться с людьми, которые плевать хотели на санкции». В частности, в Финляндии он помогает реализации совместного проекта двух стран «День русского романса».

Тем не менее, Милонову все же пришлось признать, что «то, что мы ездим в Финляндию покупать рыбу, ни для кого не секрет. Любой петербуржец знает, что свежая форель очень хорошая в Финляндии». «Что в этом такого?» — задался вопросом депутат, добавив, что считает финскую Иматру «пригородом Петербурга».

Отметим, что рыба, о которой говорит Милонов, является подсанкционным продуктом: российские власти запретили ее ввоз для продажи на территорию РФ. При этом еще в 2014 году Милонов приветствовал санкции, заявляя, что уже в 2015 году «десятки, сотни тысяч людей, которые сейчас маются дурью, поймут, что они смогут работать, что результат их реального труда будет кому-то нужен».