Россияне выбрали Путина и Брежнева лучшими властителями столетия

Социологи попросили современных россиян (1600 человек старше 18 лет из 48 регионов страны) высказать свое мнение обо всех владыках, начиная с Николая II и заканчивая действующим президентом России. По каждому из вождей нужно было в ответ на вопрос: «Как вы к нему относитесь?» выбрать один из девяти вариантов ответа (с восхищением, с уважением, со страхом и ненавистью, и так далее). Таким образом и сложился рейтинг. Кстати, по уровню восхищения Путин — один из аутсайдеров. Им восхищаются всего-то 6% респондентов. По этому показателю ВВП обходят не только великий Ленин, но даже Андропов. Однако у Путина минимальный антирейтинг: с отвращением и ненавистью к нему относятся мене 4% респондентов. А с симпатией — 20% и еще 49% - с уважением. Для сравнения Сталина ненавидят 20% россиян, а Горбачева почти сорок. Брежнева любят меньше, чем Сталина и Ленина, но и совершенно никто не ненавидит. Отсюда почетное второе место.

- Брежнев занимал самую устойчивую позицию в наших рейтингах за последние тридцать лет, что мы проводим опросы на эту тему. Он был популярнее двух действующих глав нашего государства — Горбачева и Ельцина, а когда появился Путин, то закономерно уступил ему первое место. Эпоха Брежнева воспринимается, как лучшая с точки зрения достатка и стабильности в двадцатом веке. Гарантированная работа, бесплатные социальные блага, террора нет... Про Брежнева сочиняли анекдоты, но за них не наказывали. Поэтому Леонида Ильича так и воспринимают, как что-то светлое, - пояснил «МК» руководитель Левада-Центра Лев Гудков . - Да и Путин его обогнал не сразу, а только в последние годы.

- Есть вероятность, что, условно говоря, через десятилетие, Брежнев снова опередит Путина?

- Очень может быть, потому что кризис развивается, снижение уровня жизни в ближайшие десять лет будет медленным, но основательным и неуклонным. Экономическая система Путина себя исчерпала, а у нас другой нет. Поэтому популярность Владимира Владимировича может начать постепенно падать, а воспоминания о брежневском благополучии усиливаться. Особенно у тех, кто в то время не жил и не знает, что особенного благополучия тогда не было. Может вырасти и популярность Андропова. Андропов «поднялся» при Путине на волне агитации в пользу чекистов.

Дмитрия Анатольевича Медведева? - Почему в вашем рейтинге перечислены все руководители страны за более, чем сто лет, но в нем не фигурируют персоны Константина Устиновича Черненко

- Их никто не успел запомнить в качестве руководителей страны. Медведев не воспринимается ни населением, ни элитой, как самостоятельная фигура. Он воспринимается, как человек, выполняющий поручения Путина. Был очень-очень короткий период сразу после его избрания на президентский пост, когда кто-то мог подумать, что он стал главным. Но эта иллюзия не успела застрять в памяти.