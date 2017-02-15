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СМИ: Советники Трампа находились в контакте с российскими спецслужбами до выборов
Высшие советники Дональда Трампа находились в постоянном контакте с лицами, связанными с российскими спецслужбами, во время предвыборной кампании. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.
Контакты были перехвачены во время планового прослушивания российских должностных лиц и других граждан России, известных американской разведке.
По словам американских чиновников, обмен данными между сотрудниками предвыборной кампании и представителями иностранных государств не является необычным. Тем не менее, эти связи были выделены в связи с частотой и уровнем советников Трампа, участвующих в них.
Аналогичную информацию приводит The New York Times, которое отмечает, что советники Трампа контактировали также с представителями власти, не связанными с разведкой.
Отмечается, что одним из тех, кто постоянно контактировал с россиянами, является бывший начальник избирательного штаба республиканца Пол Манафорт.
При этом оба издания не приводят никаких доказательств своим отчётам.
14 февраля подал в отставку советник по национальной безопасности США Майкл Флинн, который признал, что не предоставил вице-президенту Майклу Пенсу исчерпывающей информации о разговоре с послом России в США, состоявшемся ещё до инаугурации Трампа.
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