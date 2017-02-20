NYT узнала о получении Флинном предложений для Трампа по снятию санкций с России

За неделю до того как Майкл Флинн ушел с поста советника президента США по национальной безопасности, в его офис был доставлен пакет с предложениями о том, как глава Белого дома Дональд Трамп мог бы снять санкции с России. Об этом пишет газета The New York Times.

В документе, в частности, приводится информация о коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко . Эти данные, по замыслу его противников, могут посодействовать его отстранению от должности.

Сообщается, что документ доставил Флинну личный адвокат Трампа Майкл Коэн . Также в этом деле участвовал деловой партнер Трампа, который, в частности, ранее содействовал ему в бизнесе на российском направлении.

Флинн подал в отставку после публикации газеты The Washington Post, где приводились подробности его разговора с послом России в США Сергеем Кисляком . Издание, в частности, указывало, что в беседе речь шла об антироссийских санкциях. Флинн признал, что не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других представителей Белого дома о своих разговорах с Кисляком. Трамп одобрил его отставку. Позднее Флинн уточнил, что в разговоре с Кисляком обсуждал не санкции, а высылку 35 российских дипломатов из Соединенных Штатов.

После присоединения Крыма к РФ и начала военных столкновений на востоке Украины в 2014 году США и ряд стран ввели против России санкции, ограничивающие доступ к финансовым рынкам, инвестиции в российскую экономику, работу с рядом компаний, передачу технологий. В ответ Россия запретила ввоз некоторых продуктов из стран, присоединившихся к санкциям.