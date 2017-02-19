СМИ: экс-депутату ГД Вороненкову предложено работать на силовые структуры Украины

"Да", - сказал Вороненков, отвечая на вопрос, поступали ли ему предложения от каких-либо силовых структур Украины, работать в них, в частности в качестве "специалиста по России". На вопрос, исходило ли предложение от Службы безопасности Украины , Вороненков ответил: "Это разные структуры".

По его словам, он пока не принял предложение.

Бывший депутат Госдумы шестого созыва Денис Вороненков входил во фракцию КПРФ . В декабре 2014 года СК РФ направил в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату здания в центре Москвы. В апреле 2015 года Следственный комитет направил в Генпрокуратуру документы на привлечение его к ответственности в качестве обвиняемого. 15 февраля 2017 года вынесено постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого в совершении преступлений.

В настоящее время Вороненков скрывается от следствия. Объявлен СК РФ в федеральный розыск. По сообщениям украинских СМИ, в декабре 2016 года уехал жить в Киев, где получил гражданство. На Украине дал несколько интервью, в которых сделал ряд резких антироссийских заявлений.