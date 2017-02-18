В Минобороны Франции прокомментировали нарушение Россией договора по РСМД

Россия должна соблюдать договор о РСМД, в противном случае НАТО должна реагировать как можно быстрее, заявил глава минобороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Этот договор должен соблюдаться. Если он не будет соблюдаться, мы должны реагировать как можно быстрее", — сказал он, выступая на ночной пленарной сессии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Ранее неназванные источники в американской администрации заявили газете New York Times о якобы нарушении Москвой договора о РСМД: в публикации утверждается, что РФ развернула подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля". Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что все подобные заявления носят голословный характер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что "Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого договора".

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.