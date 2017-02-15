Косачев: обвинения в нарушении договора о РСМД являются продолжением информационной войны

Глава международного комитета Совета Федерации России Константин Косачёв прокомментировал сообщения о том, что Москва нарушила договор о запрещении ракет средней и малой дальности (РСМД).

«Утечки в СМИ — это банальное продолжение информационной войны против России и против сторонников нормализации отношений с Россией в новой американской администрации», — приводит слова Косачёва РИА Новости.

По его словам, авторы этих сообщений уверены в необходимости удерживать общественность в состоянии постоянного страха перед мифической внешней угрозой.

«Цель — не дать новому президенту совершить свой «разворот над Атлантикой» в смысле пересмотра трансатлантической политики США, нацеленной на утверждение однополярный модели мира», — пояснил сенатор.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации заявили, что Россия нарушила договор о РСМД. Сенатор Джон Маккейн призвал США противостоять ядерной доктрине России.