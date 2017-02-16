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Лавров: Путин и Трамп встретятся, когда сочтут возможным
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут встречу тогда, когда сочтут ее возможной. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Будем исходить из того, что когда президенты сочтут возможным, состоится встреча президента Путина и президента Трампа", - сказал глава российского МИДа после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
По его словам, Россия и США будут продолжать контакты, и в течение ближайших месяцев для этого будет ряд возможностей.
В то же время помощник президента России Юрий Ушаков также сообщил, что четкого понимания по поводу встречи лидеров России и США пока нет.
Перед встречей с Тиллерсоном Лавров отметил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран.
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