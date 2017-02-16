Лавров: Путин и Трамп встретятся, когда сочтут возможным

"Будем исходить из того, что когда президенты сочтут возможным, состоится встреча президента Путина и президента Трампа", - сказал глава российского МИДа после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

По его словам, Россия и США будут продолжать контакты, и в течение ближайших месяцев для этого будет ряд возможностей.

В то же время помощник президента России Юрий Ушаков также сообщил, что четкого понимания по поводу встречи лидеров России и США пока нет.

Перед встречей с Тиллерсоном Лавров отметил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран.