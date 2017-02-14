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В Госдуме объяснили заявление Белого дома о "возвращении" Крыма
Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости «вернуть Крым» Украине связано с давлением на американского лидера. Такое мнение высказал глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников. Его слова передает РИА Новости.
«Это значит, что давление, которое на него оказывается, дает о себе знать. Видимо, он не выдерживает. Конечно, это расходится с его обещаниями, в том числе подумать над признанием Крыма. Но видите, не всегда это все совпадает с тем, что он делает потом», — заявил Калашников.
14 февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Дональд Трамп надеется на то, что Москва начнет процесс по деэскалации конфликта на Украине и вернет под контроль киевских властей Крым. Также представитель главы государства отметил, что президент США рассчитывает на хорошие отношения с Россией.
Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп не раз заявлял, что в случае победы на президентских выборах рассмотрит возможность признания Крыма российской территорией.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
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