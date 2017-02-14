В Госдуме объяснили заявление Белого дома о «возвращении» Крыма

«Это значит, что давление, которое на него оказывается, дает о себе знать. Видимо, он не выдерживает. Конечно, это расходится с его обещаниями, в том числе подумать над признанием Крыма. Но видите, не всегда это все совпадает с тем, что он делает потом», — заявил Калашников.

14 февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Дональд Трамп надеется на то, что Москва начнет процесс по деэскалации конфликта на Украине и вернет под контроль киевских властей Крым. Также представитель главы государства отметил, что президент США рассчитывает на хорошие отношения с Россией.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп не раз заявлял, что в случае победы на президентских выборах рассмотрит возможность признания Крыма российской территорией.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.