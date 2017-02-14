Депутат прокомментировал заявление Белого дома о "возвращении" Крыма

"Это значит, что давление, которые на него оказывается, дает о себе знать. Видимо, он не выдерживает. Конечно, это расходится с его обещаниями, в том числе подумать над признанием Крыма. Но видите, не всегда это все совпадает с тем, что он делает потом", — сказал РИА Новости Калашников.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.