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Депутат прокомментировал заявление Белого дома о "возвращении" Крыма
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников связывает заявление Белого дома о возвращении Крыма с давлением, которое оказывается на президента США Дональда Трампа.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией на Украине и "вернет Крым".
"Это значит, что давление, которые на него оказывается, дает о себе знать. Видимо, он не выдерживает. Конечно, это расходится с его обещаниями, в том числе подумать над признанием Крыма. Но видите, не всегда это все совпадает с тем, что он делает потом", — сказал РИА Новости Калашников.
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.
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