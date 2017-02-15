В Совфеде сравнили требование «вернуть Крым» с торгами за Аляску

Крым не может быть предметом торга между Россией и США, требование вернуть его является невыполнимым. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров

«По поводу возвращения Крыма двух мнений быть не может — он российский и не является предметом торга между Россией и США, что бы ни стояло на кону», — приводит слова Озерова РИА Новости.

Сенатор добавил, что требование «вернуть Крым» является «таким же невыполнимым, как если бы Россия требовала от США вернуть ей Аляску».

Госдуме предположили, что президент США Дональд Трамп не выдерживает давления, которое на него оказывается.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.