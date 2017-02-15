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В Совфеде сравнили требование «вернуть Крым» с торгами за Аляску
Крым не может быть предметом торга между Россией и США, требование вернуть его является невыполнимым. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
«По поводу возвращения Крыма двух мнений быть не может — он российский и не является предметом торга между Россией и США, что бы ни стояло на кону», — приводит слова Озерова РИА Новости.
Сенатор добавил, что требование «вернуть Крым» является «таким же невыполнимым, как если бы Россия требовала от США вернуть ей Аляску».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп рассчитывает на то, что Россия займётся деэскалацией конфликта на Украине и «вернёт Крым».
В Госдуме предположили, что президент США Дональд Трамп не выдерживает давления, которое на него оказывается.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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