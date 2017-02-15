В Минобороны прокомментировали «обеспокоенность» Пентагона из-за пролета над эсминцем

Минобороны России удивились «обеспокоенностью» Пентагона из-за пролёта российских военных самолетов в Чёрном море рядом с эсминцем США, говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

«Никаких инцидентов 10 февраля, связанных с пролётом российских военных самолетов в Черном море рядом с эсминцем ВМС США «Porter» не было. Все полеты наших самолетов совершались и совершаются над нейтральными водами Черного моря в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

Он отметил, что полёты над Чёрным морем являются обычными для российских самолётов.

«Если эсминец США, как говорит представитель Пентагона, совершал «обычное» патрулирование рядом Россией в десятках тысяч миль от своих берегов, — странно удивляться не менее обычным полетам наших самолетов над акваторией Черного моря», — отметил Конашенков.

Ранее в Пентагоне заявили, что обеспокоены пролётом российских военных самолётов рядом с эсминцем США в Чёрном море 10 февраля.