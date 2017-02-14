В посольстве России в Турции отреагировали на выбор жюри World Press Photo

В посольстве РФ в Анкаре называли полнейшей деградацией нравов и моральных ценностей признание снимком года фото убитого посла РФ в Турции Андрея Карлова , говорится в сообщении на станице дипломатического представительства в социальной сети Facebook.

"Выбор жюри World Press Photo обескураживает. Полнейшая деградация нравов и моральных ценностей. Глубоко сожалеем, что в погоне за славой, отдающей гнильцой, в ход идут любые средства. Пропаганда ужаса террора недопустима", говорится в сообщении.

Корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс Бурхан Озбилиджи победил в конкурсе World Press Photo-2017 с фотографией застреленного в Анкаре Карлова и его убийцы, размахивающего пистолетом. Глава жюри Стюарт Франклин назвал снимок "невероятно жесткой новостной фотографией".