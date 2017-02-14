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Российский корабль-разведчик заметили у восточного побережья США

СМИ сообщили о военном корабле РФ у побережья США
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В международных водах у восточного побережья США замечен российский разведывательный корабль «Виктор Леонов». Об этом Fox News сообщили два неназванных американских чиновника.
По сведениям телеканала, корабль был обнаружен в 70 милях (около 112 километров) от побережья штата Делавэр. По словам собеседника Fox News, военные не беспокоятся из-за этого и пока что просто следят за «Виктором Леоновым».
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В мире Оружие Политика США
Виктор Леонов
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