Российский корабль-разведчик заметили у восточного побережья США

В международных водах у восточного побережья США замечен российский разведывательный корабль «Виктор Леонов». Об этом Fox News сообщили два неназванных американских чиновника.

По сведениям телеканала, корабль был обнаружен в 70 милях (около 112 километров) от побережья штата Делавэр. По словам собеседника Fox News, военные не беспокоятся из-за этого и пока что просто следят за « Виктором Леоновым ».