Сбежавшую из России Марию Максакову уволят из Гнесинки

Оперную певицу Марию Максакову уволили из Российской академии музыки имени Гнесиных. Причиной увольнения, по словам представителей учебного заведения, стала ее эмиграция на Украину. Об этом сообщает Life.ru

Как говорится в публикации, Максакова работала в академии музыки старшим преподавателем на кафедре сольного пения. Кроме того, певица работала и в музыкальном колледже имени Гнесиных. В секретариате учебного заведения не смогли назвать точную дату, с которой Максакова не работает, а также отказались назвать количество ее учеников.

Мария Максакова также работала в Государственной думе VI созыва от партии «Единая Россия» . В настоящее время, по словам журналистов издания, ее телефон недоступен. PR-директор Максаковой Павел Токарев заявил, что больше не сотрудничает с оперной певицей.

14 февраля Денис Вороненков в интервью украинским журналистам сравнил Россию с нацистской Германией. Бывший депутат Госдумы также назвал присоединение Крыма к России «грубой ошибкой» и заявил о тотальной фальсификации результатов выборов в России.