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Сбежавшую из России Марию Максакову уволили из Гнесинки
Оперную певицу Марию Максакову уволили из Российской академии музыки имени Гнесиных. Причиной увольнения, по словам представителей учебного заведения, стала ее эмиграция на Украину. Об этом сообщает Life.ru.
Как говорится в публикации, Максакова работала в академии музыки старшим преподавателем на кафедре сольного пения. Кроме того, певица работала и в музыкальном колледже имени Гнесиных. В секретариате учебного заведения не смогли назвать точную дату, с которой Максакова не работает, а также отказались назвать количество ее учеников.
Мария Максакова и ее супруг, экс-депутат Государственной думы VI созыва Денис Вороненков (КПРФ), переехали в Киев, связались по собственной инициативе с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко и дали показания на бывшего президента Украины Виктора Януковича. После того, как появилась информация об отъезде Максаковой из Москвы, оперная певица отменила выступление в Мариинском театре, которое должно было состояться 30 января. В публикации подчеркивается, что оперная певица должна была исполнять одну из главных ролей в опере Чайковского «Пиковая дама».
Мария Максакова также работала в Государственной думе VI созыва от партии «Единая Россия». В настоящее время, по словам журналистов издания, ее телефон недоступен. PR-директор Максаковой Павел Токарев заявил, что больше не сотрудничает с оперной певицей.
14 февраля Денис Вороненков в интервью украинским журналистам сравнил Россию с нацистской Германией. Бывший депутат Госдумы также назвал присоединение Крыма к России «грубой ошибкой» и заявил о тотальной фальсификации результатов выборов в России.
Как заявил ранее секретарь ЦК КПРФ и депутат российского парламента Юрий Афонин, Вороненков «предал интересы страны» и «будет исключен из партии».
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