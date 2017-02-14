Минобороны раскрыло число участников операции в Сирии

Ведомство планирует купить 20 тысяч медалей "Участнику военной операции в Сирии" на 4,455 миллиона рублей. Еще 50 медалей - "За освобождение Пальмиры" и еще 50 — "За разминирование Пальмиры", цена контрактов – по 11 тысяч рублей.

Также в списке значатся медали: "За службу в Воздушно-космических силах", "За воинскую доблесть" I степени", "За службу в войсках радиоэлектронной борьбы", "За морские заслуги в Арктике", знаки отличия "За дальний поход" с изображением надводного корабля и подводной лодки, единый знак отличия министерств обороны государств – членов ШОС "За укрепление дружбы и сотрудничества" и другие.

Исполнитель будет определен 13 марта по итогам аукциона.

Медаль "Участнику военной операции в Сирии" была учреждена в России 30 ноября 2015 года, через два месяца после начала боевых действий ВКС РФ в арабской республике.