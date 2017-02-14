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Песков рассказал об отношении Путина к личным оскорблениям
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин всегда готов к конструктивной критике, но не приемлет личные оскорбления, сообщает ТАСС.
По его словам, президент вполне конструктивно относится к взвешенным и умным критическим замечаниям. Однако материалы, в которых содержатся личные оскорбления, категорически не приемлет ни Путин, ни его администрация.
«Безусловно, ни президент, ни его администрация категорически не приемлют каких-либо материалов, которые содержат буквально личное оскорбления... Конечно, в данном случае какие-то правовые механизмы для защиты чести и достоинства уже существуют - и здесь стоит задуматься», - сказал Песков.
Он отметил, что в российском законодательстве предусмотрен набор механизмов, позволяющий защищать честь и достоинство любого гражданина. Что касается персонификации должности президента в этом плане, то, по его словам, необходимо серьезно проработать этот вопрос.
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