Песков рассказал об отношении Путина к личным оскорблениям

По его словам, президент вполне конструктивно относится к взвешенным и умным критическим замечаниям. Однако материалы, в которых содержатся личные оскорбления, категорически не приемлет ни Путин, ни его администрация.

«Безусловно, ни президент, ни его администрация категорически не приемлют каких-либо материалов, которые содержат буквально личное оскорбления... Конечно, в данном случае какие-то правовые механизмы для защиты чести и достоинства уже существуют - и здесь стоит задуматься», - сказал Песков.

Он отметил, что в российском законодательстве предусмотрен набор механизмов, позволяющий защищать честь и достоинство любого гражданина. Что касается персонификации должности президента в этом плане, то, по его словам, необходимо серьезно проработать этот вопрос.