Япония направила протест РФ из-за Курильских островов

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что Япония направила протест России в связи с присвоением имен пяти безымянным ранее островам Курильской гряды. Об этом сообщает ТАСС

«Это неприемлемо и противоречит позиции Японии. 13 февраля мы направили протест России по дипломатическим каналам», — сказал Суга.

Он отметил, что протест не должен повлиять на ход переговоров с Москвой по мирному договору, а Япония намерена продолжать «упорные переговоры с российской стороной».

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении имен пяти островам Курильской гряды.

Москва и Токио уже долгое время ведут консультации по вопросу о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил.