Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Япония направила протест РФ из-за Курильских островов
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что Япония направила протест России в связи с присвоением имен пяти безымянным ранее островам Курильской гряды. Об этом сообщает ТАСС.
«Это неприемлемо и противоречит позиции Японии. 13 февраля мы направили протест России по дипломатическим каналам», — сказал Суга.
Он отметил, что протест не должен повлиять на ход переговоров с Москвой по мирному договору, а Япония намерена продолжать «упорные переговоры с российской стороной».
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении имен пяти островам Курильской гряды.
Москва и Токио уже долгое время ведут консультации по вопросу о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил.
Оставить комментарий
Последние новости
-
RT на русском
-
Независимая Газета
-
Rambler News Service