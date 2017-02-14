Кисида: при передаче Курил Японии они попадут под договор с США

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида косвенно подтвердил в парламенте страны, что в случае передачи ей островов Южных Курил на них будут распространяться обязательства со стороны США по пятой статье японо-американского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности.

Это означает, что США должны будут защищать эти острова также, как и всю территорию Японии.

"По договору Японии и США, не иначе как на все районы Японии распространяется его пятая статья", — сказал Кисида. Тем самым он ответил в бюджетной комиссии нижней палаты Представителей японского парламента на вопрос о том, будет ли Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности действовать на островах в случае, если они будут отданы Россией.

Токио претендует на южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, поставив передачу их Японии условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. В настоящее время правительства России и Японии активизировали сотрудничество и переговоры по мирному договору, в том числе готовясь обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, которые Токио считает своими.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление. Ранее президент РФ Владимир Путин в преддверии переговоров с премьер-министром Японии о территориальном споре в отношении Курильских островов заявил, что Москва "не торгует территориями", назвав ключевой проблему мирного договора между странами.

На днях премьер-министр Японии Синдзо Абэ побывал с визитом в Вашингтоне и провел переговоры с новым президентом США Дональдом Трампом , получив заверения в приверженности Америки ее обязательствам в области безопасности перед Японией.