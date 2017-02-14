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Япония направила протест РФ в связи с присвоением имен пяти Курильским островам
Фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
Правительство Японии направило протест России в связи с присвоением имен пяти безымянным островам Курильской гряды. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
"Это неприемлемо и противоречит позиции Японии. 13 февраля мы направили протест РФ по дипломатическим каналам", - сказал он.
Распоряжение о присвоении имен пяти безымянным островам Курильской гряды подписал ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
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