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ТАСС

Япония направила протест РФ в связи с присвоением имен пяти Курильским островам

Япония направила протест РФ из-за Курильских островов
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Правительство Японии направило протест России в связи с присвоением имен пяти безымянным островам Курильской гряды. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
"Это неприемлемо и противоречит позиции Японии. 13 февраля мы направили протест РФ по дипломатическим каналам", - сказал он.
Распоряжение о присвоении имен пяти безымянным островам Курильской гряды подписал ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Политика Япония
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