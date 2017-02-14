Япония направила протест РФ в связи с присвоением имен пяти Курильским островам

Правительство Японии направило протест России в связи с присвоением имен пяти безымянным островам Курильской гряды. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Это неприемлемо и противоречит позиции Японии. 13 февраля мы направили протест РФ по дипломатическим каналам", - сказал он.