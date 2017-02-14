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ТАСС

WP: минюст США предупреждал Белый дом о наличии у РФ рычагов влияния на Флинна

Белый дом предупреждали о наличии у РФ рычагов влияния на Флинна
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Бывший министр юстиции и генеральный прокурор США Салли Йейтс в прошлом месяце проинформировала Белый дом о том, что у России могут быть рычаги влияния на помощника американского президента Майкла Флинна. С таким утверждением выступила в понедельник газета Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп "проводит оценку ситуации" вокруг обсуждения Флинном темы санкционного режима в отношении Москвы с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Политика США
Министерство юстиции США
Салли Йейтс Дональд Трамп Майкл Флинн
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