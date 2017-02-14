В США презентация антироссийского доклада по Сирии прошла без доказательств

Презентация очередного антироссийского доклада по Сирии, подготовленного американским аналитическим центром Atlantic Council, вновь обошлась без доказательств "вины" России.

В докладе, в частности, содержатся обвинения в том, что российские ВКС проводят неизбирательные удары, жертвами которых зачастую становятся мирные жители.

Подобные обвинения в адрес РФ после начала операции российских ВКС в Сирии появляются регулярно. При этом никто еще ни разу не предоставил достоверные свидетельства и не подкрепил доказательствами заявления о том, что Россия якобы наносит удары не по боевикам "Исламского государства" "Джебхат ан-Нусры" (запрещены в РФ), а по умеренной оппозиции и гражданским объектам. Российская сторона эти сообщения неоднократно опровергала, заявляя, что цели ее военной авиации в Сирии — исключительно террористические группировки.

Google, Центр Atlantic Council был основан в 1961 году с целью продвижения сотрудничества Северной Америки с Европой после окончания Второй мировой войны. Среди крупнейших спонсоров Atlantic Council обозначены ОАЭ, а также Бахаа Харири — старший сын ливанского миллиардера Рафика Харири , погибшего в результате покушения. На сайте центра говорится, что его также финансируют госдепартамент США , министерства обороны Норвегии и Финляндии, Всемирный конгресс украинцев, компании Airbus Microsoft , Thomson Reuters, Фонд братьев Рокфеллеров.

Обвинения

Сам доклад был опубликован заблаговременно, и в нем все обвинения РФ были повторены вновь. Открывая дискуссию, руководитель группы, подготовившей исследование, Фредерик Хоф, назвал его "анализом на основе различных источников". По его словам, "это хроника методов России и (президента Сирии Башара) Асада, которых поддерживает Иран, по достижению своих целей с помощью террора". Терроризмом он назвал "нанесение ударов по мирным гражданам для достижения своих политических целей".

Хоф также утверждал, что "после прочтения этого доклада ни у кого не останется сомнений в том, что Москва и ее клиенты преследуют в Сирии мирных граждан, а также в том, что Кремль и Асад фальсифицируют информацию".

Эксперт также припомнил слова президента США Дональда Трампа , кода его в недавнем интервью телеведущий назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей". "Вы думаете, наша страна такая уж невиновная?" — спросил тогда Трамп. Словно отвечая ему, Хоф утверждал, что предыдущий президент Барак Обама "оставил своему оставил своему последователю такое наследие, когда за шесть лет военной операции (международной коалиции по борьбе с ИГ — ред.) в Сирии не был убит ни один мирный сириец".

Отсутствие доказательств

Доклад докладом, но после самой по себе дискуссии сомнения в его правомерности относительно "неоспоримых доказательств вины России" все-таки остались. В рамках презентации был показан короткий видеоролик с изображением разрушенных домов.

По замыслу устроителей подразумевалось, что это следы российских бомбардировок в Алеппо. Однако в этих кадрах не содержалось никаких доказательств того, когда и где они были сделаны. И уж тем более, на них не было видно российских самолетов. Самих бомбардировок также запечатлено не было. Вера в дипломатию Между тем, в ходе дискуссии, среди общих обвинений в преследовании мирных граждан, проявлялись и зерна здравого смысла. В частности, старший научный сотрудник Atlantic Council Фейсал Итани, когда его спросили, когда же Вашингтон будет преследовать ответственных в нарушениях прав человека в Сирии, предположил, что сейчас действия США будут нацелены на достижение дипломатических результатов.

"Я предполагаю, что новая администрация будет концентрироваться на шагах, которые препятствовали бы укреплению роли Ирана в регионе. И может быть, она будет ориентироваться на достижение новых рациональных и логичных отношений с Россией", — сказал эксперт.

Дискуссия без России Он также выразил надежду на то, что "насилие прекратится". "Прежней администрации США добиться этой цели не удалось", — констатировал Итани.

В целом же дискуссия, как ни странно, обошлась почти без упоминаний о России. Причем в вопросах речь о ней шла гораздо больше, чем в ответах. Сами же участники презентации, среди которых не было авторов доклада, но были эксперты Atlantic Council, занимающиеся расследованиями журналисты, а также американская врач сирийского происхождения, говорили, в основном, о ситуации вокруг Алеппо в целом.

При этом даже те из них, кто работал в Алеппо, говорили о бомбардировках, но не утверждали напрямую, что у них есть доказательства причастности к ним России. В частности, журналистка Эмма Билс, по данным организаторов, несколько раз приезжавшая в Алеппо, сказала, что "ситуация там меняется настолько часто, что порой информация, появившаяся только час назад, уже является устаревшей". Она также поведала о трудностях сбора сведений, когда, по ее словам, важно, чтобы "источник тебя знал и доверял тебе".

Со своей стороны, врач Лина Мурад из Сирийско-американского медицинского общества , рассказала о том, как ей приходилось работать под бомбардировками в Алеппо. "Когда по госпиталю был нанесен удар, мы были вынуждены спуститься в подвал. Но продолжали работать", — сказала она.

"Сирийский учитель" по скайпу

Пожалуй, самым интересным обещало стать выступление Абдула Кафи Альхамдо, которого организаторы представили как учителя английского языка из восточного Алеппо, покинувшего город с последней эвакуацией. Он присоединился к американской аудитории по скайпу, но почему-то выступал вне рамок общей дискуссии. При этом устроители в конце этой части программы порадовались за то, что Альхамдо с семьей сейчас находится в безопасности, но где именно — не уточнили.

Между тем, учитель из Алеппо предстал перед публикой одетым по-западному и общался на добротном английском языке. Находился он в отнюдь не разрушенном помещении, и звуков бомбардировок и стрельбы слышно не было.

Впрочем, речь его не изобиловала новостями. В основном, он говорил о том, как плохо живется тем, кто находится в Алеппо, о недостатке продовольствия, медикаментов и воды. "За последние полгода мы пережили столько же ужасов, сколько за все предыдущие четыре года", — констатировал он.

Ранее эксперты, опрошенные РИА Новости, заявили, что считают обвинения со стороны Atlantic Council не выдерживающими критики. Директор центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин заявил, что "сообщение так называемого аналитического центра — глупость. Тем более что в 2011 году ВКС российских вообще не было в Сирии. А потом, когда появились наши ВКС, уже происходил тщательный подбор целей, то есть это сугубо индивидуальная, штучная работа. Если заметили, то, например, за последнюю неделю было нанесено 40 авиаударов. Это означает, что каждый из таких авиаударов тщательно готовился, в том числе и с помощью самых различных средств разведки".

В свою очередь президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков также отметил бездоказательность обвинений в адрес РФ. "Они говорить могут все что угодно. Кассетных бомб никто не видел, химическое оружие — тем более. Хотя их (американских экспертов — ред.) туда приглашали. Они не появились", — сказал эксперт.