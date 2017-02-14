Украина не будет импортировать электроэнергию из РФ

Украина не планирует импортировать электроэнергию из России, несмотря на острый дефицит антрацитового угля в стране, который может привести к проблемам в работе энергосистемы. Об этом заявил в эфире телеканала ICTV министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик

"Я убежден, что импорт электроэнергии из РФ не стоит рассматривать, потому что его не будет у нас. И мы будем делать все, чтобы отказаться от этой позиции", - сказал глава ведомства.

Ранее, 13 февраля, глава минэнергоугля Украины сообщил, что альтернативными вариантами покрытия дефицита антрацитового угля на Украине в связи с блокадой их поставок из Донбасса является только прямой импорт электроэнергии из РФ или поставки российского газа на газомазутные блоки электростанций.

По его словам, в настоящее время запасы угля антрацитовой группы на Украине составляют 842 тыс. т при среднесуточном потреблении угля в 30 тыс. т.

Таким образом, в зависимости от режимов потребления этих запасов хватит примерно на 40 дней. Начало кризисных ситуаций в энергетике стоит ожидать уже через 14 дней, заявил Насалик.

Тем не менее координатор акции Анатолий Виногродский утверждает, что транспортная блокада Донбасса будет продолжена.

Представители украинских добровольческих батальонов, поддерживаемые рядом парламентариев, 25 января заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Радикалы объясняют свои действия необходимостью борьбы с контрабандой, якобы идущей вместе с углем.