МИД Украины потребовал от России вернуть Сущенко

«Министерство иностранных дел Украины требует от российских властей немедленно прекратить расправу над гражданином Украины Романом Сущенко, освободить его как безосновательно задержанного и вернуть на Украину», — говорится в сообщении МИД.

14 февраля Мосгорсуд оставил Сущенко под арестом до конца апреля.

Гражданин Украины Роман Сущенко был задержан в Москве по подозрению в шпионаже. Сам он представляется журналистом и обвинений не признаёт.