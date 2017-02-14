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МИД Украины потребовал от России вернуть Сущенко
МИД Украины потребовал от России освободить подозреваемого в шпионаже Романа Сущенко после решения Мосгорсуда оставить его под арестом.
«Министерство иностранных дел Украины требует от российских властей немедленно прекратить расправу над гражданином Украины Романом Сущенко, освободить его как безосновательно задержанного и вернуть на Украину», — говорится в сообщении МИД.
14 февраля Мосгорсуд оставил Сущенко под арестом до конца апреля.
Гражданин Украины Роман Сущенко был задержан в Москве по подозрению в шпионаже. Сам он представляется журналистом и обвинений не признаёт.
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