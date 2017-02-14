Посол РФ в Японии: в курильском вопросе надо запастись терпением

Декабрьский визит президента России Владимира Путина в Японию привлек внимание мировых СМИ к вопросам российско-японского взаимодействия. Относительно перспектив дальнейшего сотрудничества между Москвой и Токио выдвигались различные версии. Посол РФ в Японии Евгений Афанасьев в интервью специальному корреспонденту «Известий» Георгию Асатряну рассказал о главных особенностях двусторонних отношений, курильском вопросе и о том, как россиян и японцев сближают культура и спорт.

— Как вы могли бы охарактеризовать российско-японские отношения? Чего удалось добиться за последние годы?

— Япония — наш дальневосточный сосед и естественный партнерв Азиатско-Тихоокеанском регионе. В наших интересах иметь взаимовыгодные, добрососедские отношения с этой страной, которая является третьей экономической державой мира, известна своими научными и технологическими достижениями, претендует на расширение своей политической роли в мировых делах.

После периода некоторого торможения в наших отношениях в связи с решением Японии присоединиться к антироссийским санкциям ряда стран Запада, соответственно потерянного времени и темпа в последние полтора года российско-японские связи заметно активизировались по широкому спектру направлений. Интенсивный диалог ведется между лидерами двух стран, которые во многом задают магистральный вектор развития всего комплекса отношений. В 2016 году состоялись четыре встречи на высшем уровне, включая переговоры лидеров в ходе визита Владимира Путина в Японию в декабре. Регулярно встречаются министры иностранных дел, главы других министерств и ведомств. Продолжаются консультации по мирному договору. Последовательно развивается межпарламентский диалог. Продолжает успешно действовать межправительственная комиссия по торгово-экономическим вопросам, которую с российской стороны возглавляет первый зампредседателя правительства Игорь Шувалов (последнее заседание прошло в ноябре 2016 года в Токио).

Укреплению двусторонних связей способствуют активное сотрудничество в гуманитарной сфере, культурные, научные и образовательные обмены. Всё большую популярность набирает ежегодный Фестиваль российской культуры в Японии, в этом году уже 12-й по счету. Есть договоренность о проведении в 2018 году «перекрестных годов» России в Японии и Японии в России.

— В последнее время в мировых СМИ, в том числе в японских, появляется много информации о Курильских островах. Некоторые публикации утверждают, что возможна какая-то сделка между Токио и Москвой относительно принадлежности островов. Например, была публикация о том, что Япония может предложить инвестиции в обмен на два острова. Стоит ли серьезно к этому относиться?

— Естественно, не стоит. С нашей стороны неоднократно говорилось, что мы своими территориями не торгуем. Вместе с тем тематика мирного договора, а также налаживания сотрудничества в районе Южных Курил является уже не один год предметом двусторонних консультаций, которые ведутся в закрытом режиме. Это — необходимая мера для того, чтобы специалисты двух стран могли в спокойной атмосфере вести кропотливую работу, направленную на поиск возможных развязок по этим деликатным вопросам. Со своей стороны порекомендовал бы не углубляться в фантазии и спекуляции, а запастись терпением. Как известно, по итогам декабрьского визита в Японию президента России Владимира Путина было сделано два скоординированных заявления для прессы по вопросам, связанным с взаимодействием двух стран в районе Южных Курил. В них отражена суть предпринимаемых сторонами усилий.

— Недавно состоялась встреча лидеров России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ . Достигли стороны того, чего хотели?

— Безусловно, состоявшийся впервые за одиннадцать лет визит президента России в Японию стал главным событием российско-японского политического диалога в минувшем году. По результатам переговоров на высшем уровне достигнуты важные договоренности о развитии сотрудничества в различных сферах, в том числе направленные на реализацию предложенного премьер-министром Синдзо Абэ на саммите в Сочи «Плана сотрудничества по восьми направлениям». Подписаны 80 документов, в числе которых межправительственный меморандум о проведении Года России в Японии и Года Японии в России в 2018 году, план межмидовских консультаций на 2017 год, а также 10 других межведомственных и 68 коммерческих документов. Подробно была обсуждена тематика мирного договора. Профильным министерствам и ведомствам России и Японии поручено начать консультации по налаживанию совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, а также упрощению процедур посещения этих островов их бывшими японскими жителями.

Достигли ли стороны всего, чего хотели? Думаю, что на этот вопрос можно ответить и да, и нет. Имею в виду, что удалось сделать то, что было реально возможно, но в целом итоги визита президента Владимира Путина в Японию можно охарактеризовать как прорывные, они придали мощный импульс развитию двусторонних отношений, создали условия для их выведения на качественно новый уровень. Вместе с тем в экономической сфере пока еще отмечается ряд негативных тенденций, включая снижение объемов товарооборота, в основном из-за резкого падения цен на энергоносители. Для преодоления этих проблем необходимо продолжать интенсивную работу с прицелом на практическую реализацию достигнутых по итогам переговоров лидеров договоренностей. Мы к этому готовы. Предстоят и новые контакты на высшем и высоком уровнях. Так что расслабляться никому не придется.

— Вы работаете в Японии достаточно долго. Как японская пресса и общество относятся к РФ? Российская культура представлена в Японии?

— Народы России и Японии прочно связывает взаимный интерес к культуре, традициям и истории друг друга. Хорошо известно, какой популярностью японская культура пользуется среди россиян. Аналогичным образом традиции русской культуры, наше классическое и современное искусство находят теплый отклик у японской аудитории. Уже 11 лет подрядв Японии проводится Фестиваль российской культуры, в рамках которого по всей стране организуется большое количество различных мероприятий. Выступления наших музыкальных ансамблей, балета, оперы, театральных и цирковых трупп, а также художественные выставки, показы кинофильмов с каждым годом привлекают всё большее число японцев, которые, как известно, славятся своим весьма притязательным вкусом. Многие японцы также знают о богатстве русской кухни. Однако в отличие от японских ресторанов, в изобилии имеющихся в крупных городах России, заведения русской кухни в Японии буквально можно пересчитать по пальцам, даже в столице — Токио.

Большой интерес к нашей стране наблюдается и со стороны местной прессы. Публикации по различным темам, связанным с Россией, то и дело мелькают на страницах газет и лентах информагентств. К сожалению, следует отметить, что этот информационный фон в лучшем случае нейтральный, если не негативный. Приходится констатировать, что в критических оценках нашей страны японские обозреватели нередко словно находятся в плену собственных предубеждений и стереотипов. Более всего разочаровывает то, что освещение российских реалий зачастую искаженное, основанное на западных трафаретах, и это транслируется широким слоям населения Японии. Разумеется, это не может не сказываться негативно на имидже России в сознании японских граждан. Здесь предстоит еще много работы, причем с обеих сторон.

— Президент США Дональд Трамп встретился с Синдзо Абэ сразу же после своей победы на выборах. На ваш взгляд, можем ли мы стать свидетелями усиления американо-японского союза против Китая? И какие действия в таком случае предпринимать России?

— Считаю, что с позиции посла России в Японии комментировать заявления президента США некорректно. Что касается наших подходов на китайском направлении, то двусторонние отношения с Пекином имеют статус всеобъемлющего стратегического партнерства, взаимодействие в рамках которого мы намерены всячески наращивать по самому широкому спектру направлений. Это вообще крупное достижение правительств и народов наших двух стран. В целом исходим из того, что интересам стабильности в АТР, процветания этого региона отвечает поддержание устойчивых, добрососедских отношений между всеми расположенными здесь странами, причем очевидно, что к их числу относятся такие важные глобальные игроки, как Россия, Китай, Япония и США. В этой связи рассчитываем, что все страны этого региона будут выстраивать свои взаимоотношения, основываясь на принципах конструктивного сотрудничества и взаимоуважения. И это будет в интересах мира и стабильности в этом важном для всех нас регионе.

— Японская культура — великая культура. Она имеет влияние во всем мире. Взять хотя бы боевые искусства, например дзюдо. Вам что больше нравится из японской культуры?

— Меня лично больше всего впечатляет то, с каким трепетом и уважением здесь чтут многовековые традиции. Например, в дни праздников, дошедших до нас с давних времен, японцы облачаются в традиционную одежду вне зависимости от возраста и социальной принадлежности. Особенно отрадно, что в этом активно участвует молодежь, перенимая обычаи своих предков. Примечательно и то, какой популярностью у жителей Японии пользуется национальное искусство. Не так-то просто попасть на традиционные театральные или музыкальные представления. Билеты разбирают очень быстро.

Важен и интерес японцев к российскому балету, музыке, живописи, литературе, спорту. Кстати, в Японии уже который год подряд проводят чемпионат страны по самбо на призы президента России, и в нем участвуют представители разных префектур Японии. Во время визита в Японию президент России посетил выступления японских мастеров дзюдо в центре единоборств Кодокан, встретился с легендарным олимпийским чемпионом Ясухиро Ямаситой , на встрече были и премьер-министр Синдзо Абэ, и бывший японский премьер Ёсиро Мори. Такие контакты, конечно, способствуют популяризации спорта и международных обменов.

Исконно японские традиции пользуются здесь большим уважением, их свято чтут и передают из поколения в поколение. В то же время Япония необычайно умело перенимает и достижения современного мирового прогресса, а также западную культуру. Однако, по моим наблюдениям, новое здесь не вступает в конфликт со старым, а гармонично переплетается с ним, превращаясь в любопытный синтез. Думаю, во многом эта особенность делает Японию столь непохожей на другие страны.