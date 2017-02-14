Главное сейчас
Главные события у вас в почте
"Боже, не покидай Америку". Захарова о «назначении» Айболита президентом Лимпопо
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась в своем аккаунте в Facebook по поводу розыгрыша члена палаты представителей США от Калифорнии Максин Уотерс российскими пранкерами Вованом и Лексусом.
«Президент Айболит из страны Лимпопо... Русские сказки становятся правдой. Боже, не покидай Америку», — написала Захарова.
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили Уотерс, известной своей непримиримой позицией по отношению к России, от имени премьера Украины Владимира Гройсмана. Основной темой разговора стала необходимость усиления антироссийских санкций со стороны США в связи с тем, что «регулярная армия Путина (Владимира Путина, президента России – прим. Рамблер/новости) оккупировала Донецк и Львов». Кроме того, пранкеры заявили, что российские хакеры взломали избирательную систему Лимпопо, чтобы свергнуть правительство Бармалея и поставить «марионетку Кремля» Айболита. Заявление пранкеров вызвало возмущение сенатора, Уотерс обещала «выпустить заявление» в связи с действиями российских властей. В конце разговора стороны договорились «оставаться на связи».
Сегодня оч смешной пранк с конгрессвумен Максин Уотерс что на днях заявила будто РФ напала на Корею. Уотерс узнаёт об агрессии РФ в Лимпопо!— Пранкер Вован (@evilprank) 13 февраля 2017 г.
8 февраля 2017 года Максин Уотерс заявила, что президент США Дональд Трамп сам провоцирует импичмент, так как ничего не делает в связи с наступлением России на Корею. Как отметили позже журналисты, сенатор перепутала Корею с сирийским городом Алеппо.
Оставить комментарий