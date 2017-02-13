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Володин считает необходимым обсудить разработку закона по защите президента
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в повестке Думы не стоит вопрос о разработке законопроектов по защите президента РФ, однако, по его мнению, эту тему стоит обсуждать.
В ходе рабочего визита в Казань Володин посетил Иннополис, новый строящийся город Татарстана близ Казани, и университет на его базе. В ходе общения со студентами спикеру ГД задали вопрос о необходимости принятия законопроектов по защите президента.
"У нас этот вопрос в повестке не стоит, но его надо обсуждать, потому что это вопрос безопасности нашего института власти, а институт президентства — это центральный его институт", — заявил Володин.
Он добавил, что весь международный опыт показывает, что такого рода законы необходимы.
Спикер Госдумы в понедельник посетил с рабочим визитом Казань. Вместе с ним приехали председатели ряда думских комитетов: Сергей Жигарев (по экономической политике), Леонид Левин (по информационной политике), Дмитрий Морозов (по охране здоровья), Вячеслав Никонов (по образованию и науке), а также руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.
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