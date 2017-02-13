Володин считает необходимым обсудить разработку закона по защите президента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в повестке Думы не стоит вопрос о разработке законопроектов по защите президента РФ, однако, по его мнению, эту тему стоит обсуждать.

В ходе рабочего визита в Казань Володин посетил Иннополис, новый строящийся город Татарстана близ Казани, и университет на его базе. В ходе общения со студентами спикеру ГД задали вопрос о необходимости принятия законопроектов по защите президента.

"У нас этот вопрос в повестке не стоит, но его надо обсуждать, потому что это вопрос безопасности нашего института власти, а институт президентства — это центральный его институт", — заявил Володин.

Он добавил, что весь международный опыт показывает, что такого рода законы необходимы.