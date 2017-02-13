В Сирию отправили батальон военной полиции из Ингушетии

Батальон военной полиции Минобороны РФ из Ингушетии отправлен в Сирию для обеспечения безопасности российской авиагруппы и центра по примирению, сообщил в понедельник в интервью РИА Новости глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

"У нас убыл в Сирию батальон военной полиции из числа жителей республики для работы в тех населенных пунктах, городах, где разведены стороны, подписаны мирные соглашения", — сказал Евкуров РИА Новости.

Он пояснил, что батальон военной полиции Министерства обороны РФ из Ингушетии направлен в Сирию с миротворческой миссией для обеспечения безопасности российской авиагруппы и Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Уверен, что наши ребята достойно выполнят задачи, поставленные верховным главнокомандующим министром обороны", — сказал Евкуров.