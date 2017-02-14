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В Кремле объяснили массовые отставки губернаторов
Массовые отставки глав российских регионов - это обычный ротационный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Песков отметил, что губернаторы подали в отставку по своей инициативе. "Все они не первый год и не первую пятилетку возглавляли свои регионы, все они находились и находятся в постоянном контакте с президентом, и президент неоднократно с ними встречался и неоднократно весьма позитивно отзывался о результатах работы. Поэтому каких-то оснований искать здесь "подковёрные" процессы я не считал бы уместным", — сказал Песков.
Песков добавил, что "это обычный ротационный процесс".
Во вторник объявил об отставке губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Ранее в феврале пост губернатора покинули Виктор Басаргин (Пермский край), Вячеслав Наговицын (Бурятия) и Сергей Митин (Новгородская область).
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