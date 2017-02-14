В Кремле объяснили массовые отставки губернаторов

Песков отметил, что губернаторы подали в отставку по своей инициативе. "Все они не первый год и не первую пятилетку возглавляли свои регионы, все они находились и находятся в постоянном контакте с президентом, и президент неоднократно с ними встречался и неоднократно весьма позитивно отзывался о результатах работы. Поэтому каких-то оснований искать здесь "подковёрные" процессы я не считал бы уместным", — сказал Песков.

Песков добавил, что "это обычный ротационный процесс".