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Сенатор США осудила Кремль за назначение Айболита президентом Лимпопо
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли члена конгресса США Максин Уотерс, известную своей непримиримой позицией по отношению к России. Беседу пранкеры вели от лица премьера Украины Владимира Гройсмана. В разговоре Уотерс выразила возмущение о влиянии Кремля на выборы в Лимпопо. Видео розыгрыша доступно на YouTube.
Сегодня оч смешной пранк с конгрессвумен Максин Уотерс что на днях заявила будто РФ напала на Корею. Уотерс узнаёт об агрессии РФ в Лимпопо!— Пранкер Вован (@evilprank) 13 февраля 2017 г.
Главной темой разговора между пранкерами и членам палаты представителей конгресса США от Калифорнии Максин Уотерс стала возможность введения новых антироссийских санкций в связи с тем, что «регулярная армия Путина (Владимира Путина, президента России – прим. Рамблер/новости) оккупировала Донецк и Львов». Кроме того, пранкеры заявили, что российские хакеры взломали избирательную систему Лимпопо, чтобы свергнуть правительство Бармалея и поставить «марионетку Кремля» Айболита. Заявление пранкеров вызвало возмущение сенатора, Уотерс обещала «выпустить заявление» в связи с действиями российских властей. Также Уотерс поинтересовалась у «Гройсмана», не знает ли он, кто оказал помощь Москве в осуществлении хакерских нападений на избирательную систему Лимпопо. В ответ пранкеры сообщили, что в организации кибератак российским властям помогали «хакеры, известные в интернете под никами Вован и Лексус». В конце разговора стороны договорились «оставаться на связи».
Пранк: Конгрессвумен США Максин Уотерс: Россия атакует Лимпопо, Габон и телевизор Порошенко! https://t.co/oiB7wUO2et— Пранкер Вован (@evilprank) 13 февраля 2017 г.
8 февраля 2017 года Максин Уотерс заявила, что президент США Дональд Трамп сам провоцирует импичмент, так как ничего не делает в связи с наступлением России на Корею. Как отметили позже журналисты, сенатор перепутала Корею с сирийским городом Алеппо.
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