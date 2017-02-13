Пограничный контроль теряет иммунитет к ВИЧ

Правительство может пересмотреть правила въезда в РФ инфицированных иностранцев.

МВД и Как стало известно "Ъ", вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила Минздраву Роспотребнадзору рассмотреть возможность изменения условий въезда и проживания в РФ иностранных граждан, инфицированных ВИЧ. Сейчас им разрешены въезд и пребывание в Россию, только если их близкие родственники являются гражданами РФ. Поручение вице-премьера появилось после того, как из разработанного Минздравом РФ проекта плана мероприятий по реализации стратегии борьбы с распространением ВИЧ в РФ исчез пункт о возможном снятии таких ограничений, что было сделано по настоянию Минфина Минэкономики . Госпожа Голодец также поручила проработать вопрос по оказанию медпомощи ВИЧ-инфицированным иностранным гражданам на территории РФ.

Вице-премьер дала поручение (есть в распоряжении "Ъ") Минздраву совместно с МВД и Роспотребнадзором "проработать вопрос о целесообразности пересмотра условий въезда, выезда и проживания иностранных граждан, инфицированных ВИЧ, а также организации оказания им медицинской помощи на территории РФ". Это сделано по итогам заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. В документе отмечается, что ведомствам необходимо рассмотреть вопрос "с учетом предложений членов совета".

Напомним, въезд и проживание на территории РФ запрещены для лиц, инфицированных ВИЧ и не являющихся гражданами России. Однако с 2016 года по требованию Конституционного суда запрет был снят для мигрантов, имеющих в России семью. Причиной изменения законодательства стало, в частности, решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который в марте 2016 года признал Россию виновной в нарушении прав ВИЧ-положительных иностранцев. В решении ЕСПЧ отмечалось, что Россия является единственной страной Совета Европы и одной из 16 стран во всем мире, которая осуществляет депортацию ВИЧ-положительных лиц, не являющихся гражданами. В Страсбурге подчеркивали необходимость полного отказа от дискриминации ВИЧ-инфицированных лиц в России.

Член совета по вопросам попечительства в соцсфере Петр Родионов объяснил "Ъ", что ведомствам, в частности, предлагается проанализировать международный опыт и оценить, насколько эффективны существующие ограничения: "Норма о депортации действует с 1995 года, когда был принят ФЗ N38 "О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека". За 20 лет кардинально изменились подходы к лечению заболевания, изменился прогноз заболевания". Он отметил, что "сегодня попытки ограничить распространение ВИЧ-инфекции путем установления ограничений зачастую дают обратный эффект". Так, по его словам, многие мигранты, зная о своем ВИЧ-положительном статусе, но опасаясь депортации, скрывают диагноз, покупая поддельные медицинские справки или "уходя в нелегальное пространство и надолго пропадая из поля зрения контрольных органов".

"Даже после депортации многие из них находят способ вернуться: меняют фамилию и документы, вступают в фиктивный брак с гражданином РФ",-- разъясняет господин Родионов. По его словам, эпидемиологическую ситуацию в России усугубляет и то, что нелегально проживающие в России ВИЧ-инфицированные мигранты не имеют доступа к медицинской помощи, занимаются самолечением или не лечатся вовсе: "В связи с этим гораздо важнее обеспечить им доступ к медицинской помощи. Ведь если иностранный гражданин получает необходимую терапию, своевременно проходит все обследования, то он не представляет угрозы для окружающих, соответственно, нет никаких объективных оснований для его выдворения за пределы страны". Господин Родионов добавил, что нужно определить условия предоставления, объемы и источники финансирования медпомощи: "Это могут быть не только личные средства пациента, но и, например, средства, выделяемые в рамках межгосударственных соглашений, или средства системы добровольного медицинского страхования".

Отметим, пункт о необходимости проработки вопроса о возможности снятия ограничений на въезд, выезд и проживание в РФ иностранных граждан с ВИЧ значился и в проекте плана мероприятий по реализации стратегии борьбы с распространением ВИЧ в РФ, который в январе был направлен в правительство РФ. Туда же поступили и отзывы на документ от органов исполнительной власти (есть в распоряжении "Ъ"). По настоянию МВД и Минэкономики из проекта плана в настоящее время пункт о возможном снятии ограничений к 2018 году убрали. По мнению ведомств, снятие ограничений негативно скажется на нацбезопасности в сфере защиты здоровья населения.

По данным Роспотребнадзора, в 2012-2016 годах медосвидетельствование прошли более 9,8 млн иностранных граждан. Выявлено более 37 тыс. больных инфекционными заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфицированных -- 9284 (25%), больных туберкулезом -- 12 786 (34,5%), носителей инфекций, передающихся половым путем,-- 15 002 (40,5%). Сотрудники Роспотребнадзора за этот период приняли 15,5 тыс. решений о нежелательности пребывания таких граждан в России, 37% из них -- в связи с наличием ВИЧ-инфекции.