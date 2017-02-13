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Губернатор Новгородской области объявил об отставке
Губернатор Новгородской области Сергей Митин заявил, что решил покинуть свой пост досрочно, сообщает ТАСС.
«В этом году заканчивается срок моих полномочий как губернатора Новгородской области. Почти 10 лет моя жизнь неразрывно связана с Новгородской землей. Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора... Заранее поставил в известность об этом президента РФ, обратился к главе государства с просьбой дать мне новое поручение», - сказал Митин.
Полномочия губернатора истекают в октябре 2017 года.
6 февраля губернатор Пермского края Виктор Басаргин также заявил о сложении своих полномочий. На следующий день в отставку подал глава Бурятии Вячеслав Наговицын.
Врио руководителя Пермского края стал глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников, врио главы Республики Бурятия - замглавы Минтранса РФ Алексей Цыденов.
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