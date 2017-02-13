Губернатор Новгородской области объявил об отставке

«В этом году заканчивается срок моих полномочий как губернатора Новгородской области. Почти 10 лет моя жизнь неразрывно связана с Новгородской землей. Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора... Заранее поставил в известность об этом президента РФ, обратился к главе государства с просьбой дать мне новое поручение», - сказал Митин.

Полномочия губернатора истекают в октябре 2017 года.