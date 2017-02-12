Российское посольство в Лондоне пошутило об "эпидемии" хакерских атак

Российское посольство в Великобритании иронично отреагировало на заявления западных СМИ и политиков об атаках хакеров, якобы связанных с Россией.

"Это что-то вроде эпидемии или моды? Все на Западе заявляют, что их взломала Россия", — написало посольство в официальном Twitter.

К записи прикреплена фотография женщины за рулем, которую остановил полицейский. Подпись к картинке гласит: "Я не виновата, офицер. Это русские взломали мой спидометр".

It's like epidemic, or fashion? in the West with everybody claiming being hacked by Russia. pic.twitter.com/95R0CW1FdL — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 12 февраля 2017 г.

​В воскресенье газета Sunday Times со ссылкой на Центр национальной кибербезопасности написала, что в Великобритании выросло число кибератак на госучреждения со стороны якобы связанных с Россией хакеров.

В российском посольстве отметили, что статья не содержит "никаких доказательств, одни голословные обвинения".

Anti-Russian campaign in British press and #fakenews production are going on? Piece contains no proof, just allegations pic.twitter.com/zrtnbUSmzh — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 12 февраля 2017 г.

​Днем ранее газета Guardian сообщила об атаке "российских хакеров" на МИД Италии, а в воскресенье римская Il Messaggero заявила о взломе компьютеров итальянского минобороны