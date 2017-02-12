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Российское посольство в Лондоне пошутило об "эпидемии" хакерских атак

Российское посольство в Лондоне пошутило об «эпидемии» кибератак
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Российское посольство в Великобритании иронично отреагировало на заявления западных СМИ и политиков об атаках хакеров, якобы связанных с Россией.
"Это что-то вроде эпидемии или моды? Все на Западе заявляют, что их взломала Россия", — написало посольство в официальном Twitter.
К записи прикреплена фотография женщины за рулем, которую остановил полицейский. Подпись к картинке гласит: "Я не виновата, офицер. Это русские взломали мой спидометр".
​В воскресенье газета Sunday Times со ссылкой на Центр национальной кибербезопасности написала, что в Великобритании выросло число кибератак на госучреждения со стороны якобы связанных с Россией хакеров.
В российском посольстве отметили, что статья не содержит "никаких доказательств, одни голословные обвинения".
​Днем ранее газета Guardian сообщила об атаке "российских хакеров" на МИД Италии, а в воскресенье римская Il Messaggero заявила о взломе компьютеров итальянского минобороны.
В МИД России подчеркнули, что эти обвинения не подтверждаются фактами. Глава ведомства Сергей Лавров отреагировал на обвинения с иронией: он призвал дипломатов "не почивать на лаврах", а учиться новому и использовать инновационные методы работы.
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