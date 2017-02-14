Бурлящие котлы и дикие звери. В Петербурге начались гонения на Милонова

Председатель постоянной комиссии по образованию, науке и культуре в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Максим Резник дал словам Милонова другую оценку.

Максим Резник председатель постоянной комиссии по образованию, науке и культуре в Законодательном собрании Санкт-Петербурга «Я как учитель истории ставлю господину Милонову «двойку». И это, наверное, самая главная оценка, которая говорит о его понимании истории и знании вообще предмета, о котором он говорит. Понятно, что это высказывание отдает таким пещерным невежеством, и, честно говоря, у меня не вызывает ничего, кроме чувства брезгливости, как и все высказывания его коллег, с которыми он в одном ряду: Яровая, Поклонская, Мизулина, Федоров, которые , к сожалению, представляют собою Государственную Думу Российской Федерации . Но вот всерьез относиться, с точки зрения жалоб или подачи в суд, тем более что это сделали уже мои коллеги, я не знаю, стоит ли. Есть еще обратная сторона медали. Вы знаете, чем больше такие персонажи, которых я перечислил, еще сюда добавьте господина Толстого , вообще что-то произносят, тем, кажется, большему числу людей становится понятно, что происходит и насколько серьезные проблемы стоят перед страной. В этом смысле господин Милонов и иже с ним — это такой, знаете, серьезный консолидирующий фактор , с моей точки зрения, для того, чтобы объединять порядочных и адекватных людей. Поэтому иногда хочется сказать: «Говорите еще, чтобы у тех, у кого еще оставались иллюзии или остались иллюзии по поводу того, что собой сегодня представляет уровень российской власти, чтобы эти иллюзии исчезали».

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер считает, что Милонов говорит то, что говорит, в том числе из-за того, что не последовало должной реакции на заявление другого единоросса Петра Толстого о внуках и правнуках тех, кто «рушил храмы, выскочив из-за черты оседлости». Пока власть и общество молчат, такое возможно, говорит Юрий Каннер.

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса «Самый известный инцидент в мире — это было дело Дрейфуса во Франции, и вся Франция, почти вся, была на стороне антисимитов, и Дрейфуса осудили, и он там сидел. Было такое дело в России, дело Бейлиса, и вся Россия поднялась в защиту этого человека, и он был оправдан. Но тогда поднялась вся Россия. 100 лет назад, чуть-чуть больше 100 лет прошло. Короленко, Горький защищали Бейлиса и многие другие представители русской интеллигенции. И русские крестьяне присяжные оправдали Бейлиса. А сегодня молчат. Здесь Россия как-то молчит. Что я могу прокомментировать? Ну, нет прямого антисимитизма, такого лобового. Его высказывания трудно пришить, потому что он слово «еврей» не произносит, поэтому должна быть реакция людей, уважаемых в обществе российском, которые должны объяснить Милонову и там прочим, что ребята, вы как бы не совсем рукопожатны в приличном обществе. Но этого не происходит. Измельчала интеллигенция, измельчал дух. Молчат. Раз депутат сказал, значит, так оно и есть. Ну и ладно, Бог с ним».

Сам же Виталий Милонов в интервью Business FM заявил о намерении привлечь к ответственности тех, кто счел его слова антисемитскими.

Виталий Милонов депутат «Люди, которые хотят увести дискуссию и заткнуть своим главным оппонентам рот. Я ж не виноват, что лидеры оппозиции имеют такие вот чувства. Говоря о духовных пращурах лидеров оппозиции, я имел ввиду не их национальную принадлежность, тем более не религиозную. И если ты критикуешь людей, у которых есть подозрения, что их, так сказать, пятая графа принадлежит еврейской нации, что, ты сразу антисемитом становишься, я не понимаю? Я говорил о духовных пращурах, о тех людях, которые нравятся этим людям. Бродский и прочие, откуда они черпают вдохновение. Сейчас они занимаются чем? Гонением на церковь. Так же, как и их идейные вдохновители, духовные родственники. Что тут еще можно сказать, чтобы понять, что это не имеет отношения к национальности? И, честно говоря, тех, кто пытается это озвучить, я планирую, что этих людей привлечь, конечно, к ответственности за разжигание межнациональной розни. Я считаю, что эти люди должны жестоко ответить за те экстремистские действия, которые они осуществляют».

Депутат Вишневский не исключил того, что подаст на Милонова в суд. В понедельник Виталий Милонов стал фигурантом еще одного скандала. На этот раз в центре внимания оказалась футболка народного избранника.