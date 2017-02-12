Протестующие выстроились в кольцо вокруг Исаакиевского собора

Участники акции протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви в Санкт-Петербурге выстроились в кольцо вокруг здания, передает "Фонтанка.ру".

Отмечается, что более тысячи человек окружили здание, встав к нему спинами.

Сотрудники правоохранительных органов , присутствующие на месте, не вмешиваются в происходящее.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге проходит акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ