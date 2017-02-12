Лавров: попытки спецслужб завербовать российских дипломатов не прекращаются

Сергей Лавров. Российским дипломатам, в том числе в странах Европы и США, по-прежнему поступают предложения о вербовке, зачастую это делается бесцеремонно, в присутствии членов семьи, заявил глава МИД РФ

"Бывают периоды, когда некоторые из наших партнеров, закусив удила, решают почему-то нас наказывать, как было с теми 35 дипломатами, которых выслал президент США Барак Обама , срывая на нас за что-то обиду, наверное, за поражение кандидата от демократической партии, которое даже нельзя представить себе. Подходы к нашим дипломатам с предложениями завербовать их и перейти на отношения сотрудничества не прекращаются", — сказал Лавров в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, такие попытки " не прекращались даже в лучшие времена, в том числе в США и европейских странах". "Очень часто это делается бесцеремонно, в присутствии членов семьи. К этому, конечно, необходимо относиться как к неприемлемым методам", — сказал глава МИД.

Лавров отметил, что "в прошлом году еще при администрации президента США Обамы было несколько таких подходов", и каждый раз Москва "обращает на это внимание".

"Взамен они жалуются, что здесь обижают их дипломатов. Но то, как здесь работают американские дипломаты — это отдельная тема. У них здесь гораздо более комфортный режим для деятельности, нежели чем тот режим, который они создали в последние пару лет вокруг нашего посольства и наших консульских учреждений в США", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.