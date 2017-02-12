Симоньян рассказала ЦРУ, как не допустить признания нормальности РФ

Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян ответила на обвинения в пропаганде со стороны Запада в адрес российских СМИ. «Для большей части западного истеблишмента мысль о том, что Россия – нормальная, так же дика, как мысль о том, что земля квадратная. Человек, который вслух провозглашает Россию нормальной, либо идиот, либо провокатор, либо и то, и другое»,— написала Симоньян на своей странице в Facebook

По этому поводу Симоньян дала советы ЦРУ , как продолжать поддерживать миф о ненормальности России. Для этого, констатирует она, нужно лишь подгонять факты под этот вывод, лгать самим, но при этом непременно обвинять российские СМИ «во вранье и фейкньюсах». «Как в знаменитом докладе спецслужб, где мое имя упоминается 27 раз и столько же примерно раз опубликованы сведения, не соответствующие действительности. Которые легко же было погуглить и не позориться. Но – не царское это дело», — отмечает журналист.

Симоньян отмечает также, что «истеблишмент ведет священную битву за то, чтобы остановить Трампа в его преступных попытках признать нормальность России». В связи с этим она дает «коллективному ЦРУ» несколько рекомендаций. В частности, напоминать народу про хакеров, а также про то, что «Трамп у России а) на крючке, б) обо всем уже с Путиным договорился». Кроме того, пригодится, по мнению Симоньян, и напоминание про «коварство RT и Спутника». «Но все-таки лучше кого-нибудь грохнуть. Так, чтобы уж наверняка. Вас ли мне учить», — резюмирует журналист, отмечая, что смерть известного оппозиционера вожделенная тема для западных СМИ. «Несмотря на плохо скрываемую надежду (чтобы не сказать вожделение), с которой многие ждали смерти Кара-Мурзы, он, слава Богу, выжил. Говорят, его уже даже переводят из реанимации. Я, безусловно, желаю ему только здоровья», — пишет Симоньян.