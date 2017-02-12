Грузия заявила, что продолжит мирную политику в отношении России

Грузинский глава МИД Михаил Джанелидзе по итогам встреч с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что Грузия продолжит мирную политику по урегулированию конфликта вокруг Абхазии и Южной Осетии, что поддерживается американской стороной.

Джанелидзе находился в Вашингтоне с двухдневным официальным визитом. По завершению визита министр сообщил, что США видят в Грузии близкого друга, надежного партнера и рассматривают страну как лидера в регионе с точки зрения демократической трансформации и обеспечения мира и стабильности.

"Мы продолжим политику, направленную на мирное урегулирование конфликта, которая поддерживается со стороны США",- сообщил Джанелидзе в эфире телекомпании "Имеди" в субботу вечером.

Джанелидзе отметил, что провел разговор с госсекретарем обо всех направлениях, учитываемых стратегическим партнерством, среди них сотрудничество в сферах безопасности, обороны, энергетики, экономики, торговли.

"У нас начаты конкретные проекты, и они поддерживаются как новой администрацией, так и со стороны сената и конгресса",- добавил министр.

В августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.