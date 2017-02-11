МВД Украины считает задержанных в РФ украинцев жертвами торговцев людьми

МВД Украины заявило, что задержанные в РФ 47 украинцев в рамках дела о международном наркосиндикате являются жертвами торговцев людьми, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

Ранее МВД РФ заявило, что по делу о международном наркосиндикате, деятельность которого пресечена в России, задержаны 67 человек, 47 из них — граждане Украины. МИД Украины направил российским коллегам запрос в связи с задержанием украинцев.

"47 граждан Украины, которых арестовали в РФ по подозрению в якобы причастности к международному наркосиндиката, являются жертвами торговцев людьми", — сообщила пресс-служба.

В ведомстве пояснили, что речь идет о преступной сети, которая вербовала и вывозила молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет в РФ для работы наркокурьерами.

В МВД Украины заявляют, что после приезда в Россию граждане Украины работали наркокурьерами, а в случае их отказа — их якобы "задерживали российские правоохранители".

В ведомстве отметили, что согласно полученной украинской полицией информации, жертвами вербовки наркокурьеров на Украине уже стали более 400 человек, однако их общее количество может составлять более тысячи.