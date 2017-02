Сноуден прокомментировал сообщения о его возможной передаче США

© REUTERS/ Glenn Greenwald/Laura Poitras/Courtesy of the Guardian/Handout via Reuters

Фото: © REUTERS/ Glenn Greenwald/Laura Poitras/Courtesy of the Guardian/Handout via Reuters

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в пятницу назвал сообщения СМИ о его возможной выдаче США "неоспоримым свидетельством" того, что он не работал на разведку РФ.

Finally: irrefutable evidence that I never cooperated with Russian intel. No country trades away spies, as the rest would fear they're next. https://t.co/YONqZ1gYqm

— Edward Snowden (@Snowden) 10 февраля 2017 г.

"Наконец-то: неоспоримое свидетельство того, что я никогда не сотрудничал с российской разведкой", — написал он в микроблоге в Twitter. По его словам, "ни одна страна не торгует своими разведчиками, поскольку остальные могу испугаться, что они будут следующими".

Как сообщил ранее в пятницу телеканал NBC со ссылкой на неназванного представителя американской администрации, разведка США утверждает, что Россия рассматривает возможность передачи Эдварда Сноудена в США в качестве "подарка" президенту Дональду Трампу . По данным телеканала, эту информацию подтвердил и второй источник в разведывательных кругах со ссылкой на "разговоры русских и данные, собранные после инаугурации" Трампа. При этом один из адвокатов Сноудена Бен Уизнер заявил телеканалу, что не знает о таких планах.

Ранее бывший замглавы ЦРУ Майкл Морелл заявил, что Москва может сделать "подарок" Дональду Трампу, выдав Сноудена США. Он утверждает, что выдача Сноудена принесет России значительные выгоды: поможет президенту РФ Владимиру Путину наладить личные отношения с Трампом и уязвить ушедшего с поста президента Обаму , а также заставит мир рассматривать Россию как равноправного партнера США, полагает Морелл.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в недавнем интервью телеканалу Би-би-си заявил, что вопрос об экстрадиции Сноудена в США могут решить миграционные органы России или лично президент страны Владимир Путин.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне московского аэропорта. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. Первого августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами.