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Захарова рассказала о своем отношении к соцсетям
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своем отношении к социальным сетям, передает НСН.
"Я представлена в двух [соцсетях]. В основном, я представлена в Facebook, где все появляется. Ещё есть Instagram, но я там представлена постольку-поскольку. Он больше лично-развлекательный.
Сейчас нет никакого регулирования, где заканчивается твоя жизнь, как сотрудника, где начинается твоя жизнь в другом качестве.
Когда все стали обладать средствами коммуникации, когда одна фотография, опубликованная, собирает намного больше, чем материалы газет или телевидения, когда человек стал сам себе репортером, грань между публичным и непубличным стала не так актуальна", - сказала она.
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