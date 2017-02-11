Захарова рассказала о своем отношении к соцсетям

"Я представлена в двух [соцсетях]. В основном, я представлена в Facebook, где все появляется. Ещё есть Instagram, но я там представлена постольку-поскольку. Он больше лично-развлекательный.

Сейчас нет никакого регулирования, где заканчивается твоя жизнь, как сотрудника, где начинается твоя жизнь в другом качестве.

Когда все стали обладать средствами коммуникации, когда одна фотография, опубликованная, собирает намного больше, чем материалы газет или телевидения, когда человек стал сам себе репортером, грань между публичным и непубличным стала не так актуальна", - сказала она.