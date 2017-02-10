Могерини рассказала о позиции ЕС по антироссийским санкциям

«Мои встречи по этому вопросу также были положительными. В частности, мы договорились, что пока минские договоренности не будут выполнены, санкции останутся в силе. Но я не знаю, продолжит ли это оставаться общей позицией. Как вы не были на моих встречах, я не была в овальном кабинете, когда президент (США Дональд – прим. Рамблер/новости) Трамп звонил президенту (РФ Владимиру- прим. Рамблер/новости) Путину», — заявила Могерини.

Федерика Могерини отметила, что европейцы продолжат быть едиными в отношении санкций.

«Не знаю, будут ли американцы занимать единую позицию в этом отношении, но мы будем», — сказала Могерини.

9 февраля Могерини провела ряд встреч в Белом доме и государственном департаменте США , в том числе и с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Глава европейской дипломатии также заявила, что считает вопрос санкций в отношении России «ключевым» не только для европейцев, но и для конгресса США.

8 февраля в конгресс США был внесен законопроект, усложняющий американскому президенту Дональду Трампу процедуру отмены антироссийских санкций. По заявлению сенаторов, они обеспокоены тем, что Трамп отменит санкции против России, не дожидаясь того, что российские власти «пересмотрят свою агрессивную модель поведения во всем мире». Согласно документу, прежде чем снять санкции, Белый дом обязан будет предоставить доклад о причинах отмены санкций против России. После этого у конгресса будет 120 дней для того, чтобы одобрить или отвергнуть подобные меры.