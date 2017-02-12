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Москва уже начала диалог с администрацией Трампа
РФ уже начала диалог с администрацией нового президента США Дональда Трампа, и он будет более интенсивным, как только будут сформированы все ее звенья, которые занимаются внешнеполитическими делами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью каналу НТВ.
"Мы с уважением относимся к позициям любой страны и всегда готовы садиться и обсуждать любые подходы, даже те, которые абсолютно противоречат нашим. Я убежден, что наш диалог с администрацией Дональда Трампа, который уже начат, будет продолжаться, будет более интенсивным, как только сформируются все звенья администрации, которые занимаются внешнеполитическими делами", — рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.
"Я уже сказал, что мы согласовываем время и место моего контакта с (новым главой госдепа США) Рексом Тиллерсоном. Уже были контакты по другим каналам, телефонные разговоры по вопросам, связанным с нашим взаимодействием в военно-политической сфере", — добавил Лавров.
Сенат конгресса США 1 февраля утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря. Тиллерсон, которому 64 года, в прошлом возглавлял энергетическую компанию ExxonMobil.
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