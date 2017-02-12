Москва уже начала диалог с администрацией Трампа

"Мы с уважением относимся к позициям любой страны и всегда готовы садиться и обсуждать любые подходы, даже те, которые абсолютно противоречат нашим. Я убежден, что наш диалог с администрацией Дональда Трампа, который уже начат, будет продолжаться, будет более интенсивным, как только сформируются все звенья администрации, которые занимаются внешнеполитическими делами", — рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.

"Я уже сказал, что мы согласовываем время и место моего контакта с (новым главой госдепа США ) Рексом Тиллерсоном. Уже были контакты по другим каналам, телефонные разговоры по вопросам, связанным с нашим взаимодействием в военно-политической сфере", — добавил Лавров.