Путин допустил возможность встречи с Трампом в Словении

«Что касается Любляны, Словении в целом, то, конечно, это замечательное место для того, чтобы вести диалоги подобного рода. Но это зависит не только от нас», - заявил Путин.

Свое заявление российский президент сделал в Москве на пресс-конференции по итогам переговоров со своим словенским коллегой Борутом Пахором. Кроме того, российский президент добавил, что за предыдущие пять лет отношения между Москвой и Вашингтоном «особенно сильно деградировали». Путин отметил, что в Кремле приветствуют намерения Трампа восстановить отношения «в полном объеме и по всем направлениям».