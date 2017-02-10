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Путин допустил возможность встречи с Трампом в Словении
Российский президент Владимир Путин не исключил возможности первой встречи с главой США Дональдом Трампом в Словении. Об этом сообщает LIFE.
«Что касается Любляны, Словении в целом, то, конечно, это замечательное место для того, чтобы вести диалоги подобного рода. Но это зависит не только от нас», - заявил Путин.
Свое заявление российский президент сделал в Москве на пресс-конференции по итогам переговоров со своим словенским коллегой Борутом Пахором. Кроме того, российский президент добавил, что за предыдущие пять лет отношения между Москвой и Вашингтоном «особенно сильно деградировали». Путин отметил, что в Кремле приветствуют намерения Трампа восстановить отношения «в полном объеме и по всем направлениям».
28 января 2017 главы США и России впервые провели телефонный разговор. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал разговор как «важное начало развития отношений между Россией и США, которые нуждаются в восстановлении». В одном из интервью Трамп заявлял, что намерен заключить с российским властями новый ядерный договор в рамках переговоров по отмене санкций.
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