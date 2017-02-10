Россия потребовала вернуть «посольские дачи» в США

Посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк в ходе интервью российским журналистам заявил, что Москва настаивает на возвращении российские здания и территории для отдыха в США.

"Мы настойчиво требуем их вернуть, потому что это решение предыдущей администрации противоречит Венской конвенции и обязательств как страны, призванной обеспечить неприкосновенность дипломатической собственности", - заявил он и добавил, что "это не "как бы дачи", а настоящие дачи".

Он подчеркнул, что эти здания и территория использовались для отдыха сотрудников диппредставительства и принадлежат они Российской Федерации.

"Поэтому мы рассматриваем это, прежде всего, как нарушение обязательств, прямое нарушение обязательств США по Венской конвенции. И именно в этом ключе мы будем требовать дальше", - отметил Кисляк.

"То, что касается точно такого же объекта под Нью-Йорком, то там идет еще нарушение обязательств США как страны-хозяйки для ООН . У нашей миссии есть такие же права на дипломатическую собственность, как у всех остальных, и никто не имеет право этого отнимать. Поэтому это будет непростой вопрос, который останется в повестке дня. Вообще это настолько беспрецедентно, что готовых рецептов, конечно, не существует. Надо, наверное, помнить, что принцип взаимности никогда не отменялся в отношениях между странами", - заключил посол.

Напомним, что в конце декабря 2016 года администрация Обамы ввела санкции против России за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов".

В рамках этих мер США также закрыли доступ для российских дипломатов к двум жилым комплексам в Нью-Йорке и Вашингтоне, являющиеся российской дипломатической собственностью.