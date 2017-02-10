В ДНР озвучили две основные версии убийства Гиви

Следствие рассматривает две возможные версии убийства командира батальона ополчения "Сомали" Михаила Толстых : выстрел из огнемета "Шмель" и подрыв взрывного устройства, сообщил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин

"Следственными органами в настоящее время рассматривается две версии теракта. Первая – это применение РПО-З "Шмель" и вторая – подрыв взрывного устройства. Следователям уже удалось доказать причастность ряда лиц к убийству, а также их взаимодействие с украинскими спецслужбами", — сказал Басурин.

Он отметил, что имена причастных к убийству Толстых пока не раскрываются в интересах следствия.

"Попытка интерпретировать эту трагедию не как террористический акт украинских спецслужб – выгодно только украинской стороне, которая, даже при прямых доказательствах обстрела Донецка из РСЗО "Ураган" и подтверждения данного факта представителями миссии ОБСЕ , осветила информацию совсем в другом свете", — добавил Басурин.