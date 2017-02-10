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В ДНР озвучили две основные версии убийства Гиви
Следствие рассматривает две возможные версии убийства командира батальона ополчения "Сомали" Михаила Толстых: выстрел из огнемета "Шмель" и подрыв взрывного устройства, сообщил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
"Следственными органами в настоящее время рассматривается две версии теракта. Первая – это применение РПО-З "Шмель" и вторая – подрыв взрывного устройства. Следователям уже удалось доказать причастность ряда лиц к убийству, а также их взаимодействие с украинскими спецслужбами", — сказал Басурин.
Он отметил, что имена причастных к убийству Толстых пока не раскрываются в интересах следствия.
"Попытка интерпретировать эту трагедию не как террористический акт украинских спецслужб – выгодно только украинской стороне, которая, даже при прямых доказательствах обстрела Донецка из РСЗО "Ураган" и подтверждения данного факта представителями миссии ОБСЕ, осветила информацию совсем в другом свете", — добавил Басурин.
Это не первый случай гибели командиров подразделений ополчения ДНР. В октябре 2016 года командир одного из подразделений Арсений Павлов с позывным "Моторола" погиб при срабатывании взрывного устройства в лифте его дома. В результате инцидента получили ранения еще несколько человек.
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